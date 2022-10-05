J&J вывела с российского рынка три оригинальных препарата

Первый российский дженерик Презисты от ВИЧ в 2014 году зарегистрировал «Фармасинтез». Препарат закупается централизованно. С начала 2022 года ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» заключило контракты на поставку дарунавира на 3,2 млрд руб. Но по данным RNC Pharma, последний раз J&J завозила препарат в Россию в 2018 году. В том году на Презисту приходилось 3,1% продаж дарунавира в деньгах и 2,6% – в упаковках. Сейчас дженерики Презисты в России зарегистрированы у 11 предприятий.

Свои препараты с бортезомибом в стране зарегистрировали семь российских компаний, а также израильская Teva, аргентинская Lab.Tuteur S.A.C.I.F.I.A, индийские Hetero и Dr. Reddy’s. Бортезомиб применяют для терапии множественной миеломы и мантийноклеточной лимфомы. Препарат закупается по программе «14 ВЗН» и входит в перечень ЖНВЛП. Всего, по данным Headway Company госзаказчики закупили в 2021 году бортезомиб на 1,3 млрд рублей. По данным RNC Pharma, J&J последний раз поставила Велкейд в Россию в 2017 году, тогда доля препарата составила порядка 25% в рублях и порядка 13% – в упаковках.

Дженериками препарата Эпрекс в России являются лекарства, производимые «Сотекс», «Биокадом», Sandoz, Lab.Tuteur S.A.C.I.F.I.A, ФГУП Гос. НИИ ОЧБ, Amgen и Biosidus. Эпоэтин альфа назначается в качестве терапии анемии у взрослых онкологических пациентов, проходящих химиотерапию. В 2019 году, по данным RNC Pharma, американская фармкомпания осуществила последнюю поставку Эпрекса в РФ, тогда его доля на рынке эпоэтина альфа в рублях составила 0,5%, в упаковках – 0,2%.

Противогрибковый эконазол в России также производит Тульская фармацевтическая фабрика. В перечень ЖНВЛП эконазол не входит, в отличие от эпоэтина альфа, дарунавира и бортезомиба.

Летом 2022 года другая американская фармкомпания – MSD – вывела с российского рынка свои антибиотики Кубицин (даптомицин), Сивекстро (тедизолид), Инванз (эртапенем) и Тиенам (имипенем+циластатин). Все они, за исключением Сивекстро, входят в перечень ЖНВЛП. Аналогов на российском фармрынке также нет только для Сивекстро. Тогда же стало известно, что фармкомпания уведомила контрагентов о прекращении поставок вакцин для профилактики ветряной оспы (Варивакс) и кори, паротита, краснухи (М-М-Р ||). MSD также отказалась от поставок четырех своих глипогликемических средств – Янумет и Янумет Лонг (метформин+ситаглиптин), Янувия (ситаглиптин) и Стиглатра (эртуглифлозин), а также миорелаксанта Эсмерон (рокурония бромид) и противогрибкового средства Кансидас (каспофунгин). Тем не менее компания может прекратить поставки только через год после уведомления Минздрава о своих планах. В MSD сообщали, что компания продолжит поставлять в Россию препараты, входящие в ЖНВЛП и не имеющие аналогов.