MSD одержала победу в споре с Viatris из-за патентов на «Янувию»

MSD выиграла суд против Viatris по поводу патентов на «Янувию», «Янумет» и «Янумет XR». Препараты используются для снижения уровня сахара в крови.

Американский суд встал на сторону MSD (в США и Канаде — Merck&Co) в патентном разбирательстве против Viatris по поводу синтаглипина. Этот активный ингредиент лежит в основе препаратов «Янувия», «Янумет» и «Янумет XR», пишет Reuters.

Viatris не удалось убедить Апелляционный суд в том, что патенты MSD на препарат недействительны. Изначально MSD подала в суд в связи с нарушением патентных прав в 2019 году, после того как подразделение Viatris Mylan подало заявку в FDA на одобрение дженериков «Янувия» и «Янумет». Mylan оспорила действительность патентов на препараты в Ведомстве США по патентам и товарным знакам.

В мае 2021 года это ведомство встало на сторону MSD, компания передала дело в Федеральный апелляционный суд, который подтвердил ее решение.

«Янувия» и «Янумет» — это пероральные препараты, предназначенные для снижения уровня сахара в крови пациентов. «Янумет» также содержит метформин, который помогает организму лучше реагировать на инсулин. Продажи «Янувии» и «Янумета» в прошлом году превысили 5,2 млрд долл.

Патенты касались дигидрофосфатной соли ситаглиптина и совместной формулы ситаглиптина и метформина в «Янумете», отмечает компания. Они обеспечивают защиту интеллектуальной собственности на препараты до 2027 и 2029 годов соответственно.

Ранее в этом году MSD заявила, что «Янувия» потеряет эксклюзивность в США в январе 2023 года. Но компания отмечала, что, если ее «патент на соль/полиморф» будет защищен в суде, это «помешает производителям дженериков производить ситаглиптин в виде фосфатной соли и в полиморфной форме до 2027 года». Таким образом, благодаря последнему решению суда MSD могла бы обеспечить несколько лет рыночной эксклюзивности для препаратов.

MSD уже подписала как минимум 21 соглашение с производителями дженериков, позволяющее им начать производство в мае 2026 года или ранее «при определенных обстоятельствах».

Николай Соколов

pharmvestnik