«Интеррос» Потанина выйдет из состава акционеров «Петровакс Фарм»

«Интеррос» выходит из состава акционеров «Петровакс Фарм». Акции выкупит менеджмент фармацевтической компании во главе с ее президентом Михаилом Цыферовым, а также инвестиционная компания VB Partners.

«Интеррос», которой владеет Владимир Потанин, выйдет из состава акционеров «Петровакс Фарм». Акции выкупит ее менеджмент во главе с ее президентом Михаилом Цыферовым, а также инвестиционная компания VB Partners, сообщили в пресс-службе компании. Сумма сделки не называется.

«Теперь для «Петровакса» наступает новый этап развития — этап органического роста. «Интеррос» как инвестор считает свою миссию выполненной. Уверен, что новые акционеры приведут компанию к дальнейшим успехам», — заявил генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин.

По его словам, за восемь лет совместной работы экспертиза «Интерроса» помогла компании создать новую структуру предприятия, пополнить команду профессиональными менеджерами, определить новую стратегию развития бизнеса. В течение последнего года были осуществлены масштабные инвестиции, направленные на производство широкой линейки новых лекарственных препаратов.

Продуктовый портфель «Петровакс Фарм» включает собственные оригинальные препараты, локализованные лекарственные средства и вакцины, а также дженерики и биологически активные добавки. Компания имеет собственный научно-исследовательский центр и инвестиционную программу для R&D направления, является обладателем патентов в России и за рубежом на молекулы и технологии производства. Препараты компании поставляются в 12 стран ЕАЭС и Евросоюза.

Фото: Петровакс

Артем Косенок

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