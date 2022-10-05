Суд отказался восстановить патент Biogen на один из самых продаваемых препаратов

Американский Апелляционный суд не дал Biogen вернуть права на препарат от рассеянного склероза «Текфидера». Судьи постановили, что патент недостаточно точно описывает метод лечения болезни, используемый препаратом.

Судьи отклонили апелляцию Biogen по поводу признания патента компании на препарат «Текфидера» от рассеянного склероза недействительным, об этом сообщает Reuters.

В 2017 году Biogen подала в суд на Mylan, которая сейчас является частью компании Viatris. Biogen заявила, что дженериковая версия «Текфидеры» от Mylan нарушает патенты производителя. В 2020 году окружной судья США Ирен Кили постановила, что ключевой патент на препарат недействителен, а Mylan выпустила свой дженерик в августе того же года.

Biogen подала апелляцию, но Апелляционный суд США оставил в силе решение судьи в пользу Mylan. Он постановил, что письменный текст описания патента недостаточно четко раскрывает метод лечения рассеянного склероза.

Biogen сообщила Верховному суду, что Апелляционный суд указал на необходимость «дополнительных… требований, которые искажают» стандарт для получения патента, включающий четкое письменное описание изобретения, способов его изготовления и использования. В Biogen также заявили, что это решение «остановит инвестиции в инновационные технологии». Mylan ответила, что в соответствующей части патента Biogen нет ни единого описания метода лечения рассеянного склероза.

«Текфидера» — один из самых продаваемых препаратов компании Biogen. Но доходы компании от него падают из-за появления на рынке большого количества дженериков, пишет Reuters.

Николай Соколов

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