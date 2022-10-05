Минздрав регламентировал правила формирования цены при госзакупках медизделий из ПВХ

Минздрав признал утратившим силу пункт, регламентировавший исключение для контрактов по закупке медизделий из ПВХ в методике, утвержденной ведомственным приказом №450н от 15 мая 2020 года. Поправки внесены приказом №531 от 5 августа 2022 года, он был зарегистрирован в Минюсте 3 октября.

До этого НМЦК для медизделий из ПВХ определялась исходя из средневзвешенной цены на рынке, ежегодно подсчитываемой Аналитическим центром при Правительстве РФ, коэффициента инфляции и локализации в соответствии с правилами поддержки отечественного производства профильной продукции, установленных ПП №967 и №968 от августа 2017 года. Это было закреплено совместным приказом №759н Минздрава и №3450 Минпромторга от 4 октября 2017 года.

Критерии были приняты в соответствии с постановлениями, которые в 2017 году позволили ГК «Медполимерпром» стать единственным поставщиком медизделий из ПВХ на рынке госзаказа. В декабре 2018 года после многочисленных обращений производителей и тяжб в Верховном суде РФ бывший на тот момент вице-премьером Дмитрий Козак пересмотрел условия этого рынка. В итоге тематические постановления были обновлены таким образом, что на преференции смогли претендовать все отечественные производители медизделий из ПВХ.

В декабре 2021 года Минздрав предложил признать документ утратившим силу, а НМЦК определять на основе приказа Минздрава РФ №450.

В июле 2022 года Правительство России исключило из постановления №102 «Третий лишний» пункт о необходимости определения НМЦК в случае закупок медизделий из поливинилхлоридных пластиков по специальной методике, разрабатываемой Минздравом и Минпромторгом. В том же месяце Минздрав распространил письмо с разъяснениями относительно упразднения пункта о порядке определения НМЦК на медизделия из ПВХ, включенных в перечень «Третий лишний». Согласно рекомендациям, расчет НМЦК на медицинские изделия, включенные в протекционистский список, будет определяться по приказу Минздрава №450н.