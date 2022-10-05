В московских аптеках заканчивается алпростадил от эректильной дисфункции

Рецептурный препарат алпростадил для лечения эректильной дисфункции, входящий в перечень жизненно важных, можно найти только в нескольких аптеках Москвы. Препарат в основном реализуется в рознице. Пациентам и врачам приходится заказывать его из-за рубежа, несмотря на то что он зарегистрирован в России у семи производителей.

По данным справочной по наличию препаратов в Москве «АптекаМос», на 2 октября алпростадил был доступен в семи аптеках. Нет его в наличии и в крупнейших маркетплейсах по продаже лекарств – Apteka.ru, «ЗдравСити», «Еаптека». Пациенты вынуждены привозить препарат из-за рубежа – например, из Турции, рассказали «Ведомостям» два врача-уролога.

Препарат используется как для лечения эректильной дисфункции, так и для диагностики этого заболевания. По словам уролога городской поликлиники №115 Москвы Загира Агамова, терапия алпростадилом требуется 5–10% пациентов, обращающихся с этой проблемой. Препарат назначается, когда терапия эректильной дисфункции первой линии (например, Виагра) уже не работает, его используют также при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, а заменить лекарство будет сложно, говорят врачи.

Алпростадил зарегистрирован у семи компаний. Но по факту в 2022 году препарат поставляли два производителя – «ЮСБ Фарма» и «Фармсинтез», следует из данных RNC Pharma. «Фармсинтез» поставляет алпростадил в больницы, поставки по госзаказу – в приоритете, сообщил в компании. Еще один производитель – российская «Эллара» – готовится начать поставки алпростадила не раньше декабря 2022 года. Причина – высокий спрос в Европе на субстанцию для выпуска препарата. Pfizer, по словам ее представителя, может возобновить поставки Каверджекта с алпростадилом в начале октября 2022 года, пока препарата компании нет в аптеках из-за смены производственной площадки.

Розница – основной канал сбыта алпростадила. На продажи в аптеках в 2021 году пришлось 58% общего объема реализации этого лекарства в упаковках, подсчитали в RNC Pharma.

По данным системы маркировки «Честный знак», на 21 сентября в больницах и аптеках в России находится 7,3 тысячи упаковок алпростадила, из них 1,5 тысячи – в Москве. По данным Росздравнадзора, на 20 сентября в обороте находилось 18,3 тысячи упаковок препарата, из них более 7 тысяч – в больницах.

Американская Eli Lilly в марте сообщила о приостановке поставок в Россию препарата Сиалис с тадалафилом. Препарат не входит в перечень ЖНВЛП и имеет 11 зарегистрированных в стране аналогов. Доля Eli Lilly на рынке тадалафила последние годы падала: на Сиалис в 2021 году пришлось 13,8% продаж препарата в натуральном выражении.