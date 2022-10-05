В Дубне будут производить по 2 млн имплантов и наборов пломбировочных материалов в год

НПК «МедПромЛаб» на базе предприятия в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» развернет производство мощностью свыше 60 тысяч дентальных имплантов и 2 млн наборов пломбировочных материалов в год. Объем инвестиций в проект ранее оценивался в 284 млн рублей, компания рассчитывает занять от 3% до 14% рынка профильных изделий в зависимости от номенклатуры, а в перспективе – стать крупнейшим поставщиком имплантов и пломбировочных материалов в Евразийском экономическом союзе.

Компания будет выпускать зубные импланты и пломбировочные материалы – фотокомпозиты. Пломбировочные материалы будут производиться по собственной запатентованной технологии. Производственная площадка расположится в двух зданиях – инвестор построит лабораторию площадью 120 кв. м и двухэтажное производственное здание площадью 1 440 кв. м со складом и офисными помещениями.

Коэффициент локализации производства в целом по проекту оценивается выше 87%. По словам гендиректора ООО «НПК «МедПромЛаб» Сергея Волкова, при выходе на плановую мощность доля компании на рынке по дентальным имплантам может достигнуть 3%, по пломбировочным материалам – более 14% рынка световых композитов. Суммарно в компании рассчитывают на 8,5% всего рынка пломбировочных материалов.

Мощность предприятия составит свыше 60 тысяч дентальных имплантов и 2 млн единиц продукции пломбировочных материалов в год.

Заявка ООО «НПК «МедПромЛаб» была одобрена экспертным советом ОЭЗ «Дубна» в июле 2022 года. Общий объем инвестиций составит 284 млн рублей, на предприятии будет создано 50 рабочих мест. Сообщалось, что «МедПромЛаб» рассчитывает стать одним из крупнейших поставщиков имплантов и пломбировочных материалов в Восточной Европе и Азии.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НПК «Медпромлаб» зарегистрировано в ноябре 2021 года в Дубне и принадлежит гонконгской Lioneli Limited. Финансовые показатели компании не раскрываются.