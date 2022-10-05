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«Ростех» может расширить состав аптечек для военнослужащих

Госкорпорация «Ростех» представила Министерству обороны России два варианта новых аптечек для военнослужащих вместо штатной, состоящей всего из четырех позиций. Новые аптечки разработаны по поручению представителей Военно-промышленной комиссии (ВПК).

Первая аптечка, предлагаемая госкорпорацией, насчитывает 13 позиций, вторая – 23.

В «Ростехе» считают, что в состав аптечки обязательно должны входить медицинский жгут-турникет, зажим для остановки артериального кровотечения, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, перевязочная косынка, антибиотики, пластырь, бинты, компрессионный бандаж, ножницы для разрезания одежды, декомпрессионная игла, обезболивающие и противошоковые препараты.

«Это минимум, который должен быть у бойца под рукой», – отметили в госкорпорации.

Сейчас военнослужащим выдают только жгут Эсмарха кровоостанавливающий, пакет перевязочный, средство перевязочное гемостатическое стерильное и средство для дезинфекции (таблетки). Летом эксперты ВПК признали штатную аптечку не соответствующей современным требованиям, а позднее поручили «Ростеху» переукомлектовать ее.

В настоящее время, по словам директора Ассоциации независимых аптек Виктории Пресняковой, противовоспалительные, противоожоговые, обезболивающие, антисептические, жаропонижающие препараты, перевязочные материалы, пластыри и шприцы для военнослужащих закупает в основном население и благотворительные фонды.

После начала частичной мобилизации в России возник повышенный спрос на препараты и медизделия для военнослужащих. Федеральная антимонопольная служба России уже предупредила, что примет меры антимонопольного реагирования в случае необоснованного повышения цен на обмундирование и средства неотложной медпомощи.

Источник: ТАСС
Фото: milalink.ru

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5 октября, 2022 | Просмотров: 80