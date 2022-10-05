Госдума приняла поправки в проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Депутаты Госдумы одобрили поправки к законопроекту о проведении эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Они были одобрены во втором и третьем чтении. В частности, контролировать соблюдение порядка проведения эксперимента будет Росздравнадзор в рамках государственного контроля. Предложения экспертов фармрынка в документе не отражены.

UPD: в новость внесены правки — законопроект одобрен во втором и третьем чтении.

В Госдуме поддержали изменения к законопроекту о проведении в России эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов. Одобренный во втором и третьем чтении документ вносит изменения в Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств».

Так, согласно изменениям, контролировать соблюдение порядка проведения эксперимента будет Росздравнадзор в рамках государственного контроля. Также возврат товара в аптеку при внешних повреждениях упаковок должен будет осуществлять курьер.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам по охране здоровья, по экономической политике и по труду, социальной политике и делам ветеранов через полгода проанализировать реализацию закона и определиться с вопросом о дальнейшем расширении эксперимента.

Ранее участники фармрынка предлагали сократить сроки эксперимента с трех лет до одного года и расширить его географию на другие регионы. Однако предложения учтены не были.

Также предлагалось включить бумажные рецепты в эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. По мнению участников фармрынка, это повысит доступность данного сервиса населению.

Депутат Госдумы руководитель Экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров сообщил, что продажа рецептурных препаратов через интернет будет вестись с помощью электронных рецептов, размещенных в федеральной базе. Доступ к ней будут иметь врачи и сотрудники аптек. По его словам, это позволит бороться с распространением поддельных бумажных рецептов: фальшивый документ просто не отобразится в базе.

Предполагается, что эксперимент проведут в течение трех лет с 1 марта 2023 года в Москве, а также Московской и Белгородской областях. Законопроект был принят в первом чтении депутатами в сентябре. Изначально планировалось, что Госдума рассмотрит и примет законопроект в ходе весенней сессии, но принятие документа откладывалось. Первую версию проекта еще в июне представило Минэкономразвития. Позже, как выяснил «ФВ», документ встал на паузу из-за разногласий среди министерств, в результате реализация проекта перешла к Минздраву.

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik