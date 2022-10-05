Завод «Форт» намерен вдвое увеличить производство вакцин от гриппа

Завод «Форт», который находится в Рязанской области и ежегодно производит 40 млн доз вакцин от гриппа, намерен увеличить производство в два раза. Об этом по итогам рабочей поездки на предприятие в своем телеграм-канале сообщил глава региона Павел Малков.

«Производственные мощности компании позволяют выпускать порядка 40 млн доз вакцин в год. Уже сегодня рязанским препаратом прививаются от гриппа по всей стране. У правительства области есть соглашение с предприятием. Планируется расширять мощности: уже через год потенциал производства вакцин увеличится вдвое, и будут созданы новые рабочие места», – написал губернатор Рязанской области.

Малков осмотрел на заводе работу производственных линий и лабораторий по контролю качества.

«Предприятие полного цикла, не зависящее от поставок из других стран», – добавил глава региона.

«Форт» – передовое предприятие российского холдинга «Национальная иммунобиологическая компания» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Завод в Рязанской области заработал в апреле 2014 года. Предприятие использует отечественное сырье, производящееся на основе инкубаторского куриного яйца и не зависящее от импорта.

gxpnews