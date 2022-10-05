Росздравнадзор: в РФ нет дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств

В России не отмечается дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств. Ситуация находится на контроле Минздрава РФ и Росздравнадзора. Об этом сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора.

В СМИ ранее появилась информация, что в стране наблюдается дефицит кровоостанавливающих и противоожоговых средств.

«Росздравнадзором организован мониторинг наличия вышеперечисленных медизделий в целях оперативной маршрутизации продукции, имеющейся у поставщиков и производителей, в аптечные организации. Необходимо отметить, что обеспечение медицинских организаций этими изделиями ведется централизованно, их дефицита не отмечается. Ситуация находится на контроле Минздрава России и Росздравнадзора», – гласит сообщение.

gxpnews