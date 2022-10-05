Гендиректор AlphaRM: ажиотажа на лекарства после объявления частичной мобилизации не ожидается

В России после объявления частичной мобилизации не фиксируется и не ожидается, как минимум до конца 2022 года, ажиотажного спроса на лекарственные препараты. Об этом заявила генеральный директор компании AlphaRM, специализирующейся на проведении маркетинговых исследований по всем сегментам фармацевтического рынка РФ, Анна Ермолаева.

«Пока ажиотажного спроса нет. Есть на отдельные позиции, всем нам известные. Калия йодид пропал из аптек. Есть дефектура на губки, на жгуты. Ажиотажного спроса, который к жесткой дефектуре приведет по всем направлениям, наверное, в ближайшее время, до конца года, не будет», – цитирует Ермолаеву ТАСС.

Кроме того, по информации AlphaRM, в России в последнее время увеличился спрос на платные медицинские услуги и средний чек на такие услуги.

Росздравнадзор заявил, что в РФ нет дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств.

gxpnews