«Почта России» заявила о готовности начать курьерскую доставку рецептурных лекарств в пилотных регионах

Инфраструктура «Почты России» позволит доставлять рецептурные лекарства в более чем 12 тысяч населенных пунктов по всей РФ. Компания готова к запуску курьерской доставки лекарств во всех пилотных регионах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

«„Почта России” – логистический оператор пилотного проекта по доставке рецептурных препаратов. Мы готовы запустить курьерскую доставку лекарств во всех тестовых регионах – в Москве, Белгородской и Московской областях – сразу после старта эксперимента. Инфраструктура компании позволит доставлять лекарства в более чем 12 тысяч населенных пунктов по всей стране», – сообщили в пресс-службе.

Как напомнили в «Почте России», у оператора уже есть лицензия на осуществление оптовой фармацевтической деятельности и разрешение, которое необходимо для дистанционной розничной торговли лекарственными препаратами (ЛП).

«Эти документы подтверждают соответствие логистических процессов компании требованиям к соблюдению температурного режима при перевозке лекарств на всем маршруте следования», – подчеркнули в компании.

«Почта России» в июне получила разрешение Росздравнадзора на дистанционную розничную торговлю ЛП. С сентября стартовала доставка только безрецептурных препаратов, заказанных онлайн. Ассортимент превышает 10 тысяч наименований. Почтовый оператор в дальнейшем намерен расширить географию доставки.

Кроме того, после принятия необходимых законодательных изменений «Почта России» планирует привозить рецептурные и льготные лекарства, а в будущем будет доставлять фармпрепараты в поликлиники и больницы.

Госдума 4 октября приняла во втором и третьем чтениях законопроект об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Эксперимент, согласно документу, пройдет с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, а также в Московской и Белгородской областях.

gxpnews