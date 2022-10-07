РААС: аптеки удовлетворяют возросший из-за частичной мобилизации спрос на медикаменты

Российские аптеки удовлетворяют возросший спрос на медикаменты в связи с объявлением в РФ частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьеву.

«Те изменения, которые вызваны ситуацией с повышением спроса, связанным с мобилизацией, этот спрос есть, он удовлетворяется», – заявила Игнатьева в кулуарах XIX Аптечного саммита «Новая аптечная реальность в России и СНГ».

По словам главы ассоциации, у поставщиков есть перевязочные материалы, жгуты и другие составляющие военной аптечки, не зафиксировано проблем с поставками.

«Если жгуты не покупались вообще, а теперь они стали покупаться, то, конечно, спрос вырос. Говорить о каких-либо изменениях спроса на лекарства осенью относительно прошлых сезонов не приходится: осень – это повышенный спрос на противовирусные препараты и все, что касается симптоматических средств для облегчения состояния при простудных заболеваниях. Стандартная рабочая ситуация со спросом, никаких проблем с поставками нет в принципе», – добавила исполнительный директор РААС.

В России после объявления частичной мобилизации не фиксируется и не ожидается, как минимум до конца 2022 года, ажиотажного спроса на лекарственные препараты. Об этом ранее заявила генеральный директор компании AlphaRM, специализирующейся на проведении маркетинговых исследований по всем сегментам фармацевтического рынка РФ, Анна Ермолаева.

Росздравнадзор заявил, что в РФ нет дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств.

gxpnews