RNC Pharma сообщила о беспрецедентном росте рублевого объема поставок ветпрепаратов

Рублевый объем поставок ветеринарных препаратов в августе достиг 49% относительно того же периода 2021 года. Натуральные объемы также вышли в уверенный плюс — 16,5% в упаковках, сообщили аналитики RNC Pharma.

Август 2022 года для участников внешнеэкономической деятельности оказался месяцем успешным. Так, рублевый объем поставок ветпрепаратов относительно августа 2021 года вырос на беспрецедентные 49%. Натуральные объемы тоже вышли в уверенный плюс (16,5% в упаковках).

Суммарный объем поставок иностранных ветеринарных лекарственных препаратов в Россию по итогам января—августа 2022 года составил 25,4 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2021 года вышла в зону положительных значений, тут при расчетах в российской валюте аналитики RNC Pharma фиксируют +3,8%.

Натуральные объемы поставок при этом также уверенно растут: динамика в упаковках составила 6%. Всего за восемь месяцев текущего года в страну было ввезено 21,8 млн упак. ветпрепаратов. Отгрузки кормовых добавок при этом стагнировали. Динамика в рублях фиксировалась на уровне сотых долей процента в «положительной» зоне, а общий объем поставок составил 28,5 млрд руб. Натуральный объем ввоза при этом сокращался, долгосрочная динамика составила -12,2%, если проводить расчеты в тоннах. Всего было отгружено 95,8 тыс. тонн кормовых добавок.

Денежный объем кормовых добавок впервые за последние пять месяцев смог выйти в «плюс» (1%), а с точки зрения общего ввезенного тоннажа объем операций вообще «скакнул» сразу на 15,4%. Отмечается, что порядка 89% поставок кормовых добавок оплачивается в иностранной валюте, так что сам факт стагнации денежных объемов поставок кормовых добавок отчасти объясняется укреплением рубля.

Общее количество поставщиков ветпрепаратов по итогам января—августа 2022 года заметно сократилось, в анализируемом периоде поставки осуществляли 87 компаний. Это на 11 игроков меньше, чем годом ранее. При этом крупнейшей компанией, приостановившей поставки, стала испанская «ПиЭйч Иберика». В январе—августе 2021 года она отгружала антибактериальный препарат для сельскохозяйственных животных «Феноксипен», а с точки зрения общего объема поставок занимала 31-ю строчку.

Максимальным показателем прироста в январе—августе 2022 года при проведении расчетов в российской валюте характеризовалась также испанская «Лаборатории Маймо» (рост в 8,8 раза). Также обращала на себя внимание динамика еще одного представителя Испании «Кемикал Иберика» — за год компания нарастила отгрузки в 5,4 раза. Речь шла о поставках всего одного продукта, препарата для ингаляционного наркоза «ИзоНик».

Группа поставщиков кормовых добавок в январе—августе 2022 года состояла из 192 компаний, это на 52 меньше, чем годом ранее. Крупнейшим из остановивших поставки игроков была китайская «Би-Лонг Корпорейшн». Компания поставляла холин хлорид и с точки зрения денежного объема поставок располагалась на 32-м месте. Максимальный рублевый показатель прироста за период демонстрировала кипрская «Алповет» (рост в 22,6 раза). Компания отгружала два наименования кормовых добавок, но максимальный вклад в динамику обеспечил «Нормаминовит», предназначенный для восполнения дефицита витаминов и микроэлементов. Второй результат у «Ферментэшионс Мексиканс» из Мексики, рост в 18,1 раза. Динамику обеспечил единственный продукт — селенсодержащая добавка «Селсаф».

Артем Косенок

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