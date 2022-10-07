Из госреестра исключили регистрационное удостоверение препарата от остеопороза

Минздрав исключил из ГРЛС восемь регистрационных удостоверений препаратов. Среди них лекарство от остеопороза «Ризендрос» от компании Sanofi. Препарат содержит ризедроновую кислоту. На момент исключения в ГРЛС нет ни одного действующего регистрационного удостоверения лекарств с таким МНН.

Компания Sanofi отозвала регистрационное удостоверение препарата от остеопороза «Ризендрос» из российского госреестра. Всего из реестра было исключено восемь регистрационных удостоверений. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава. Все отзывы основаны на заявлении владельцев регистрационных удостоверений.

В число исключенных лекарств вошли препараты: «Ризендрос» (для терапии остеопороза), «Мульти-табс Бэби» (поливитамины для детей в виде капель), «Вентолин Небулы» (бронходилатирующее средство в виде раствора для ингаляций) и некоторые другие.

Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

Вероника Догузова

pharmvestnik