Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы

Минздрав одобрил заявку центра «Вектор» на регистрацию препарата «НИОХ-14». Как заявляет разработчик, лекарство эффективно против любых видов ортопоксвирусов, включая оспу обезьян.

Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы, разработанный Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова и ГНЦ ВБ «Вектор». Запись об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат «НИОХ-14» зарегистрирован по ускоренной процедуре.

В инструкции препарата указывается, что он показан к применению для пациентов старше 18 лет для лечения инфекций вызванных:

вирусом натуральной оспы;

вирусом оспы обезьян;

вирусом коровьей оспы.

Это ингибитор, который блокирует формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина. Молекула обладает противовирусной активностью в отношении ортопоксвирусов, к которым относится натуральная оспа, а также оспа обезьян. Препарат демонстрирует низкую токсичность, а также эффективность при применении в малых дозах.

Препарат будет выпускаться АО «Сибирский Центр фармакологии и биотехнологии» в виде капсул, 200 мг.

Химический препарат «НИОХ-14» прошел I фазу клинических испытаний, которая завершилась в конце 2021 года.

В конце июля ФМБА также заявляло о проведении научных исследований по разработке технологий производства препарата для лечения заболеваний, вызываемых поксвирусами.

В России зарегистрировано три вакцины для профилактики оспы. При этом иммунизация от натуральной оспы и оспы обезьян не входит в действующий Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Фото: jcomp/ru.freepik.com

Ринат Васбеев

Вероника Догузова

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