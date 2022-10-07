Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ более 40 импортных препаратов

Россельхознадзор выпустил очередную редакцию черного списка, согласно которой в Россию ограничен ввоз ряда препаратов, зарегистрированных в Казахстане и Республике Беларусь. Об этом сообщает Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ).

«На пространстве ЕАЭС продолжает работу система черных списков, получивших законодательное закрепление 13 марта 2022 года вместе с вступлением в силу Решения Совета ЕЭК № 1 „О правилах регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза” (2022). В списки попадают иммунобиологические и химико-фармацевтические ветеринарные лекарственные препараты, зарегистрированные в государствах – членах ЕАЭС. Лекарства из списков запрещены к ввозу на территорию России», – говорится в сообщении.

Согласно письму Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору № ФС-КС-2/26645 от 30 сентября 2022 года, под запрет попали 28 препаратов, зарегистрированных в Казахстане, а также 14 препаратов с белорусской регистрацией, включая шесть вакцин. Препараты выпускаются в странах Северной и Южной Америки, в странах Европы, в Египте, Турции, в Китае, Вьетнаме, Индии и Республике Корея, рассказали в АВФАРМ.

Потребители ветпрепаратов ранее обратились к властям с просьбой не допустить дефицита импортных лекарств.

gxpnews