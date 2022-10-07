Акции KalVista падают после прекращения испытаний лекарств от наследственных заболеваний

Американская фармацевтическая компания KalVista Pharmaceuticals заявила, что завершила промежуточное исследование своего препарата для предотвращения повторных приступов отека у людей с наследственным ангионевротическим отеком из-за соображений безопасности, в результате чего ее акции упали более чем на 40%.

Разработчик препарата привел в качестве причины прекращения лечения повышенный уровень печеночных ферментов у некоторых пациентов, что может привести к повреждению печени, если его не контролировать, пишет Reuters.

«Существующая формула не будет соответствовать нашим требованиям к лучшей в своем классе пероральной профилактической терапии», – сказал исполнительный директор компании Эндрю Крокетт.

В прошлом году испытание было приостановлено на несколько месяцев после того, как регулятор США запросил дополнительную информацию о доклинических исследованиях, и было возобновлено в сентябре.

Наследственный ангионевротический отек – редкое заболевание, характеризующееся рецидивирующими эпизодами сильного отека кожи и слизистых оболочек.

Существующие препараты компаний Takeda Pharmaceutical, CSL Behring и BioCryst Pharmaceuticals действуют двумя способами: либо предотвращая эти приступы, либо леча их при появлении симптомов, отмечает издание.

gxpnews