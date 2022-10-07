Нобелевскую премию по химии присудили за разработку нового метода синтеза молекул

Лауреатами Нобелевской премии в области химии в 2022 году стали американские ученые Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал. Награда присуждена ученым за работы по развитию «клик-химии» и биоортогональной химии.

Клик-химия – термин, который в 2001 году ввел Шарплесс. Он обозначает химические реакции, которые помогают быстро и надежно получать химические вещества путем соединения между собой отдельных маленьких элементов. Основы этого направления, помимо Шарплесса, закладывал также и Мелдал. Бертоцци занималась «клик-реакциями», протекающими внутри живых организмов, но при этом не нарушающими метаболизму клеток. Ее исследования заложили основу биоортогональной химии.

Как отметили в Нобелевском комитете, биоортогональные реакции в настоящее время используются во всем мире для исследования клеток и отслеживания биологических процессов. Например, используя их, исследователем удалось улучшить нацеленность противораковых препаратов, клинические исследование которых в настоящее время проводятся.

В 2021 году лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США. Они получили награду за разработку нового способа молекулярного конструирования – асимметричного органокатализа, который широко используют в различных отраслях, в том числе в фармацевтике.

Лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2022 году стал шведский биолог Сванте Паабо, удостоенный награды «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».