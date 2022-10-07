Россияне начали готовиться к сезону простуды

С наступлением осеннего сезона иммунитет человека ослабевает, и количество простудных заболеваний растет. Чтобы не допустить заражения, жители России заранее позаботились о профилактике гриппа и простуды. По данным СБЕР ЕАПТЕКА, спрос на витамины и БАДы в сентябре 2022 года по сравнению с тем же периодом в прошлом году вырос в 4 раза, а на обеззараживающие средства — в 3 раза.

В качестве средств индивидуальной защиты россияне активнее всего покупали перчатки — их продажи в сентябре 2022 года увеличились в 5 раз (+490%) в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Чтобы защититься от заражения, россияне также использовали спиртовые салфетки (+477%), санитайзеры для рук и поверхностей (+300%). Помимо этого, в сентябре этого года, в сравнении с 2021 годом, жители страны активно покупали лекарства от простуды и гриппа: например, спрос на жаропонижающие препараты увеличился в 4,5 раза (+453%), а на средства от насморка и кашля — на 343% и на 329% соответственно.

Аналитики СБЕР ЕАПТЕКА выяснили, что находится в стандартной аптечке на осень у россиян в этом году. По данным за сентябрь, в ней оказались: жаропонижающие средства (24% от продаж во всей категории), средства от насморка (21%) и боли в горле (16%), витамины и БАДы (15%), противовирусные препараты (13%).

remedium