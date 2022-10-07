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Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от оспы

Министерство здравоохранения России зарегистрировало российский противооспенный препарат НИОХ-14. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

«Торговое наименование – НИОХ-14… Дата государственной регистрации – 04.10.2022», – отмечается в реестре.

Противооспенный препарат НИОХ-14 является совместной разработкой ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. Как сообщал ранее главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов, после внедрения в медицинскую практику НИОХ-14 будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов (к ним относится и вирус оспы обезьян).

gxpnews

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6 октября, 2022 | Просмотров: 60