«Нанолек» выведет на российский рынок аналоги зарубежных онкопрепаратов ГК Алкор Био расширила автоматизацию производства » Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от оспы Министерство здравоохранения России зарегистрировало российский противооспенный препарат НИОХ-14. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). «Торговое наименование – НИОХ-14… Дата государственной регистрации – 04.10.2022», – отмечается в реестре. Противооспенный препарат НИОХ-14 является совместной разработкой ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. Как сообщал ранее главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов, после внедрения в медицинскую практику НИОХ-14 будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов (к ним относится и вирус оспы обезьян). gxpnews