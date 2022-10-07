«Нанолек» выведет на российский рынок аналоги зарубежных онкопрепаратов

Компания «Нанолек» начала разработку двух моноклональных антител – рамуцирумаба (Цирамза от Eli Lilly) и обинутузумаба (Газива от Roche), применяемых для терапии онкологических заболеваний. Вывести биоаналоги на российский рынок планируется в 2029 году. Тогда же заканчивается срок действия патентов на зарубежные препараты.
Разработки «Нанолек» ведет в своем R&D-центре, расположенном в Пущино (Московская область).
Компания получила грант от Минпромторга на сумму 189 млн рублей на разработку биоаналага препарата Цирамза, используемого для терапии рака желудка и немелкоклеточного рака легкого. «Нанолек» уже представила в Минпромторг два отчета: о создании генетических конструкций и о получении транзиентных клеточных линий, продуцирующих рамуцирумаб. В настоящее время разработка находится на стадии оптимизации.
Фармкомпания также ведет разработку биоаналога препарата Газива, применяемого для лечения хронического лимфолейкоза и фолликулярной лимфомы. Уже получены генетические конструкции для транзиентной экспрессии, идут эксперименты по получению соответствующих клеточных линий. В настоящее время производство Газивы локализовано на заводе «Фармстандарта».
По данным Headway Company, рамуцирумаба в 2021 году было закуплено на 3,25 млрд рублей, обинутузумаба – на 569,03 млн рублей. Предельная цена за упаковку препарата Газива без учета НДС составляет 155,47 тысячи рублей, препарата Цирамза – 27,97 тысячи рублей (флакон в дозировке 10 мл).
«Нанолек» также работает над вакциной против опоясывающего герпеса. По словам заместителя генерального директора «Нанолек» по исследованиям и разработкам Светланы Закировой, изначально в портфеле R&D-центра было пять молекул для препаратов и вакцин, часть отклонили, в том числе отказались от создания комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19.