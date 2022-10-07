ВОЗ предупредила о риске смерти после приема сиропа от кашля индийской компании Maiden

Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение об опасности четырех сиропов от кашля и простуды индийской компании Maiden Pharmaceuticals. ВОЗ заявила, что сиропы могут быть связаны со смертью 66 детей в Гамбии, пишет Reuters.

Сиропы от кашля и простуды содержат такие ингредиенты, как диэтиленгликоль и этиленгликоль, которые могут быть токсичными для человека, сообщили в ВОЗ. Потенциально опасные сиропы включают раствор прометазина: детские сиропы от кашля Kofexmalin и Makoff и сироп от простуды Magrip N.

ВОЗ заявила, что проводит дальнейшее расследование совместно с компанией и индийскими регулирующими органами. «Срочное расследование по этому вопросу уже было начато… сразу же после получения сообщения от ВОЗ на основе имеющейся информации», — заявил Reuters один из двух сотрудников министерства здравоохранения Индии.

«Хотя в этом вопросе будут предприняты все необходимые шаги», Индия хочет получить отчет, устанавливающий «причинно-следственную связь смерти с рассматриваемыми медицинскими изделиями», и другие подробности, отмечает агентство.

Maiden сообщает на своем сайте, что у нее есть два производственных завода недалеко от Нью-Дели в штате Харьяна. Недавно компания открыла еще один завод. Производственные возможности компании составляют 2,2 млн флаконов с сиропом, 600 млн капсул, 18 млн инъекций, 300 тыс. тюбиков с мазями и 1,2 млрд таблеток в год. Maiden сообщает, что продает свою продукцию в Индии и экспортирует ее в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Николай Соколов

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