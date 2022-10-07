Суд обязал Novartis выплатить 177 млн долл. за нарушение патентов на «Тафинлар» и «Зелбофар»

Компания Daiichi Sankyo добилась победы над Novartis в судебном процессе по поводу патентов на препараты от меланомы. Об этом сообщает FiercePharma.

Бывшая дочерняя компания Daiichi Plexxikon подала патентный иск против швейцарского производителя в 2017 году. Дело касалось нарушения патентов на препарат Plexxikon для лечения меланомы «Зелбофар» и препарат GSK для лечения меланомы «Тафинлар». Последнее средство GSK продала Novartis в рамках крупного обмена активами в 2015 году.

В иске Plexxikon утверждала, что специалисты GSK получили знания, необходимые для разработки «Тафинлара», в ходе консультаций с Plexxikon о потенциальном сотрудничестве, которые ни к чему не привели.

Суд отменил первоначальный вердикт присяжных об умышленном нарушении патентов со стороны Novartis. Эта часть приговора увеличила бы штраф в три раза. При этом судья признал швейцарского производителя виновным в нарушении патентных прав и обязал компанию выплатить 177,8 млн долл. и 9% роялти за «Тафинлар» до истечения срока действия некоторых патентов Daiichi.

Novartis заявила, что рассматривает «дополнительные варианты, в том числе обжалование решения в Апелляционном суде, но в остальном не может комментировать продолжающийся судебный процесс».

Николай Соколов

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