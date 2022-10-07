Росздравнадзор сообщил о задержках поставок медизделий

Росздравнадзор сообщил о логистических проблемах с поставками импортных медицинских изделий. Как отмечают в службе, есть задержки этих видов товаров.

В России отмечаются логистические проблемы с поставками зарубежных медицинских изделий. Об этом сообщил на заседании экспертного совета Комитета Госдумы по промышленности и торговле по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, передает «Интерфакс».

«У нас нет информации о том, чтобы зарубежные производители уходили с нашего рынка. Вместе с тем, мониторя информацию от регионов, мониторя информацию о несостоявшихся закупках, мы видим задержки в поставках [медицинских изделий], мы видим проблемы с логистикой, с оплатой зарубежных товаров», – сообщил он.

Павлюков отметил, что из 9 тыс. медизделий, потребляемых системой здравоохранения, около 1,6 тыс. производятся только в недружественных странах. На этом же заседании о проблемах с логистикой этих товаров сообщил и первый зам. министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. При этом, по его словам, ситуация с зарубежной лекарственной продукцией «более-менее устаканилась», хотя продолжает оставаться сложной.

На прошлой неделе территориальные управления Росздравнадзора предупредили о дефиците перевязочных, гемостатических средств и кровоостанавливающих жгутов. Теперь аптеки должны будут еженедельно отчитываться о наличии медизделий в терорганы. Аптечные ассоциации попросили оптовиков создать запасы этих расходных материалов, в пять раз превышающие плановые, писал «ФВ».

Фото: jannoon028/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik