Тульская сеть «Здесь аптека» купила воронежскую «Фармию»

Воронежская аптечная сеть «Фармия» перешла под контроль тульской сети «Здесь аптека» Дмитрия Сокола и Олега Богомолова. Сумма сделки не раскрывается, так как пока не все этапы передачи бизнеса завершены. У «Фармии» на момент продажи было 45 аптек, сообщил основной владелец сети Роман Кубанев.

Первым о сделке сообщило издание «Абирег», Роман Кубанев подтвердил Vademecum эту информацию.

Совладелец «Здесь аптеки» Дмитрий Сокол уточнил Vademecum, что сделка прошла в формате переуступки прав аренды на аптеки. Точки «Фармии» будут работать под брендом «Здесь аптека».

Решение о продаже «Фармии» предприниматель объяснил экономическими причинами. В феврале компания столкнулась с перебоями в поставках и начала нести потери.

К компаниям, управляющим сетью, – «Мединвест групп», «Фармия» и «Визит-Фарм» – с апреля поступают иски от дистрибьюторов. За прошедший период 2022 года компании выступают ответчиками по искам на сумму 117 млн рублей.

Сам Кубанев займется стартапом в области EdTech (технологии в сфере образования), сейчас проводится его тестирование. По словам экс-владельца «Фармии», проект пока находится на уровне идеи и «пилота», но ожидается, что его рынок «не будет ограничиваться Воронежем».

Тульские «Здесь аптека» и «Твой доктор» принадлежат Дмитрию Соколу и Олегу Богомолову. Они также владеют фармдистрибьютором «Здравсервис». У сетей аптеки не только в Туле, но и в Краснодарском крае, Москве и Московской области.

В рейтинге «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первого полугодия 2022 года «Фармия» заняла 100-е место с выручкой 610 млн рублей. Аптеки «Фармия» расположены в 14 регионах страны, всего их 176, из них 45 – собственные, все остальные работают по франчайзинговым договорам.

Летом 2022 года башкирская аптечная сеть «Фармленд» купила оренбургскую сеть «ОренЛек». Весной сообщалось о намерении «Фармленд» приобрести права на 17 аптек московской сети «Экономъ» Саидмурода Якубова и Михаила Даценко.