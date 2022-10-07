Правительство продлило сроки действия лицензий

Правительство утвердило постановление об автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов, а также их упрощенном получении или переоформлении. Это касается получения РУ, аккредитаций специалистов, деклараций и сертификатов и т.д.

В России продлены сроки действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также их упрощенное получение или переоформление в 2023 году. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин. Постановление Правительства РФ № 1759 от 04.10.2022 опубликовано на портале правовой информации.

В правительстве отмечают, что это позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур. Мера затронет более 120 видов разрешений, в том числе связанных с фармацевтической сферой деятельности. Это касается получения РУ, аккредитаций специалистов, деклараций и сертификатов и т.д.

Также постановлением переносится на год необходимость прохождения подтверждения соответствия выпускаемой продукции. Это решение принято из-за технологических ограничений и необходимости переоборудования российских предприятий в условиях санкционного давления.

Кроме того, госорганы наделяются полномочиями принимать решения о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования, об отмене оценки соответствия обязательным требованиям.

Ранее в марте правительство также подписало постановление об автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также их упрощенном получении или переоформлении в 2022 году.

Фото: katemangostar/ru.freepik.com

Артем Косенок

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