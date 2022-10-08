Pfizer закрыла сделку по приобретению Global Blood Therapeutics за 5,4 млрд долларов

Pfizer завершила приобретение компании Global Blood Therapeutics, которая занимается терапиями против серповидно-клеточной анемии. Сумма сделки составила 5,4 млрд долл.

Pfizer приобрела все находящиеся в обращении обыкновенные акции биофармацевтической компании Global Blood Therapeutics (GBT) в рамках сделки на сумму в 5,4 млрд долл. Об этом сообщается на сайте американского производителя. Общая стоимость компании также включает в себя долги и полученные ей денежные средства.

В результате поглощения Pfizer получит доступ к портфолио препаратов GBT. В основном оно направлено на лечение серповидно-клеточной анемии. К примеру, GBT разработала Oxbryta, пероральную терапию, которая воздействует на первопричину заболевания.

Oxbryta получила ускоренное одобрение FDA в ноябре 2019 года для лечения серповидно-клеточной анемии у взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше. Показания были расширены для использования у пациентов в возрасте от четырех лет и старше в декабре прошлого года.

Кроме того, портфель доклинических и клинических исследований GBT против заболевания включает GBT021601 (GBT601) и inclaclumab. GBT021601 — ингибитор полимеризации серповидного гемоглобина (HbS), в то время как inclaclumab представляет собой полностью человеческое моноклональное антитело, действующее на P-селектин. FDA присвоило этим двум активам статус «Орфанный препарат» и «Редкое детское заболевание».

На этой неделе Pfizer закрыла сделку по приобретению компании Biohaven, о которой объявляла весной. Сумма сделки составила 11,6 млрд долл. Основным активом, который Pfizer получила в результате поглощения, стал препарат Biohaven Nurtec ODT. Он относится к классу средств для лечения мигрени, называемых ингибиторами пептида, связанного с геном кальцитонина (CGRP).

Николай Соколов

pharmvestnik