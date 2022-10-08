«Круг добра» подписал соглашения о сотрудничестве с пациентскими организациями

«Круг добра» за два месяца подписал семь соглашений с пациентскими организациями. Фонд начал на официальном уровне сотрудничать с ними с августа.

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» подписал соглашение о сотрудничестве с семью пациентскими организациями. Как писал «ФВ», в начале августа фонд начал на официальном уровне сотрудничать с общественными организациями, которые оказывают помощь пациентам с тяжелыми, хроническими, орфанными заболеваниями.

В их числе:

АНО «Дом редких», АНО «Центр «Немаленькие люди», Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний (ВООЗ), Общество пациентов с первичным иммунодефицитом, Общество пациентов с наследственным ангионевротическим отеком (ОПНАО), Общество пациентов с фенилкетонурией, Благотворительный фонд «Энби».