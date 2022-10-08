BioMarin уволила 120 сотрудников ради экономии

BioMarin уволила часть сотрудников ради экономии около 50 млн долл. в год. При этом за первое полугодие компания заработала более 1 млрд долл. Кроме того, производитель надеется еще больше увеличить доходы после потенциального одобрения генной терапии Roctavian в США.

Компания BioMarin уволила около 120 сотрудников, что позволит ей экономить около 50 млн долл. в год, сообщает The Endpoints News. «Значительная часть» сэкономленных средств пойдет на клинические и доклинические разработки, а также на коммерческий запуск генной терапии компании против гемофилии А, которая уже одобрена в ЕС под торговой маркой Roctavian.

По словам BioMarin, эти увольнения «упростят организацию, повысят эффективность» и оптимизируют управленческие процессы в компании. Также они помогут ей повысить прибыли. Большинство увольнений коснутся американского подразделения BioMarin.

Благодаря продажам Voxzogo, препарата для лечения ахондроплазии, и других лекарств BioMarin объявила о «рекордной выручке» за первую половину 2022 года. Компания заработала более 1 млрд долл.

Руководство компании считает, что достигнутый успех, а также недавнее одобрение Roctavian в Европе уже сделали BioMarin «ведущей крупномасштабной глобальной биофармацевтической компанией». Еще большие перспективы производителю может предоставить одобрение Roctavian в США. На днях производитель во второй раз подал в FDA заявку на регистрацию препарата, два года назад агентство отказалось его одобрять.

Roctavian доставляет в организм функциональный ген, предназначенный для того, чтобы помочь организму вырабатывать белок под названием фактор VIII самостоятельно. В BioMarin поясняют, что люди с гемофилией А страдают от мутации гена, отвечающего за выработку этого белка, необходимого для свертывания крови. Цена Roctavian в Европе составит около 1,5 млн евро.

Николай Соколов

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