Гендиректор «Протека»: платежная дисциплина аптек за последние годы заметно наладилась

Платежная дисциплина аптек за последние годы заметно, существенно наладилась, отметил генеральный директор ЦВ «Протек» (дистрибьюторский сегмент ГК «Протек») Дмитрий Погребинский на XIX Аптечном саммите «Новая аптечная реальность в России и СНГ».

«Это стало возможным благодаря новому подходу к сотрудничеству с розницей, основанному на обеспечении товарного кредита, который мы предложили в 2018 году. Надо отметить, что он получил поддержку наших конкурентов и партнеров. Конечно, у нас и сегодня есть так называемые рискованные клиенты, но сотрудничество с ними обеспечено товарным кредитом, нет поводов для беспокойства», – цитирует Погребинского пресс-служба ЦВ «Протек».

Как он пояснил, ситуация на рынке такова, что ряд клиентов, которые два года назад ЦВ «Протек» относил к категории устойчивых, на сегодняшний день считаются рисковыми.

«После всплеска в марте текущего года фармацевтический рынок пережил достаточно спокойное лето, сейчас традиционно наступило некоторое оживление, хотя я не могу назвать это благостной картиной. Что касается взаимодействия с аптечным звеном, то наши подходы во многом зависят от условий, которые предоставляют нам производители. Дистрибуция – середина товаропроводящей цепочки. Если производственные компании сокращают отсрочки для нас, мы сокращаем отсрочки для аптек; вернутся прежние условия партнерства с поставщиками – мы готовы пересмотреть условия для своих клиентов», – сказал Дмитрий Погребинский.

gxpnews