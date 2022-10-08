Появление нового препарата против БАС было профинансировано с помощью Ice Bucket Challenge

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) недавно одобрило лекарство AMX0035 с коммерческим названием Relyvrio от бокового амиотрофического склероза (БАС), которое частично обязано своим появлением челленджу 2014 года Ice Bucket Challenge.

Ассоциация БАС (ALS Association) заявила, что разработка и испытание препарата были частично профинансированы теми $2,2 млн, которые она собрала в рамках челленджа.

Благодаря этим средствам, собранным пожертвованиями, производитель препарата Relyvrio – Amylyx Pharmaceuticals – получил грант в размере $750 000 для пилотного клинического испытания в 2016 году, а затем еще грант в размере $1,46 млн для оплаты второй фазы клинических испытаний препарата.

Данные испытаний AMX0035, проведенных компанией, показали, что препарат замедлял прогрессирование заболевания как минимум на 25% и увеличивал продолжительность жизни на несколько месяцев. Сначала FDA не хотело одобрять препарат из-за недостаточных доказательств его эффективности, но позже изменило свое мнение.

Эксперты ассоциации назвали одобрение FDA «значительным шагом» в борьбе с БАС. Тем не менее есть некоторые спорные моменты в ситуации с этим препаратом.

Ice Bucket Challenge – кампания волонтерского фандрайзинга, которая была организована в виде флешмоба, где люди должны были облить себя ведром ледяной воды и сделать пожертвование. Набрала широкую популярность в августе 2014 года благодаря участию многих известных личностей. Среди них актер Вин Дизель, рэперы Dr. Dre и Эминем, музыкант Честер Беннингтон, певица Рианна, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг, президенты США Джордж Буш, Барак Обама, Дональд Трамп, писатель Стивен Кинг и другие.

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