Росздравнадзор сообщил о логистических проблемах с импортом медизделий

Замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков на заседании экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности сообщил о логистических проблемах с поставками импортных медицинских изделий, в том числе о задержках поставок.

«У нас нет информации о том, чтобы зарубежные производители уходили с нашего рынка. Вместе с тем, мониторя информацию от регионов, мониторя информацию о несостоявшихся закупках, мы видим задержки в поставках (медицинских изделий), мы видим проблемы с логистикой, с оплатой зарубежных товаров», – цитирует Павлюкова «Интерфакс».

Как он заявил, «из 9000 медицинских изделий, потребляемых системой здравоохранения, порядка 1600 производятся только в недружественных странах».

Замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков на этом же заседании рассказал, что рынок медицинской техники почти не пострадал, однако усложнилась логистика с поставками импортного оборудования.

gxpnews