Программу развития инновационных препаратов предложила создать АФПЕАЭС

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предложила создать программу развития инновационных препаратов и включить ее в стратегию развития отрасли «Фарма-2030». Об этом сообщили в пресс-службе АФПЕАЭС.

Председатель правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Алексей Кедрин отметил, что сегодня затраты на создание одного нового медицинского препарата в России составляют около 20 млрд рублей и примерно 10 лет. Такие цифры были представлены в одной из 42 «Стратегических инициатив» правительства. В этом же документе был поставлен KPI – уменьшить в два раза объем инвестиций, сделав их более эффективными, и в качестве первого шага предлагалось зафиксировать стоимость такого препарата в 10 млрд рублей уже к 2024 году.

Кедрин заявил, что достижение и этих целей, и других показателей, демонстрирующих развитие инновационных лекарств в России, требует специальной системы мер поддержки на государственном уровне.

По оценкам ассоциации, такая программа должна предусматривать:

качественную синхронизацию целей НИР и НИОКР

увеличение количества центров скрининга малых молекул

развитие инфраструктуры для трансфера технологических разработок и для проведения доклинических исследований согласно стандартам GLP

совершенствование механизмов финансирования клинических исследований

финансовую поддержку научно-образовательных организаций и производств полного цикла, аналитики, центров компетенций

гарантии закупок лекарственных препаратов

снижение ценового давления на лекарственные препараты

обновление системы патентов на фармпродукцию

АФПЕАЭС, АПФ и СПФО просят предоставить отсрочку от призыва по мобилизации специалистам фармотрасли.

gxpnews