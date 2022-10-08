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Программу развития инновационных препаратов предложила создать АФПЕАЭС

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предложила создать программу развития инновационных препаратов и включить ее в стратегию развития отрасли «Фарма-2030». Об этом сообщили в пресс-службе АФПЕАЭС.

Председатель правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Алексей Кедрин отметил, что сегодня затраты на создание одного нового медицинского препарата в России составляют около 20 млрд рублей и примерно 10 лет. Такие цифры были представлены в одной из 42 «Стратегических инициатив» правительства. В этом же документе был поставлен KPI – уменьшить в два раза объем инвестиций, сделав их более эффективными, и в качестве первого шага предлагалось зафиксировать стоимость такого препарата в 10 млрд рублей уже к 2024 году.

Кедрин заявил, что достижение и этих целей, и других показателей, демонстрирующих развитие инновационных лекарств в России, требует специальной системы мер поддержки на государственном уровне.

По оценкам ассоциации, такая программа должна предусматривать:

  • качественную синхронизацию целей НИР и НИОКР
  • увеличение количества центров скрининга малых молекул
  • развитие инфраструктуры для трансфера технологических разработок и для проведения доклинических исследований согласно стандартам GLP
  • совершенствование механизмов финансирования клинических исследований
  • финансовую поддержку научно-образовательных организаций и производств полного цикла, аналитики, центров компетенций
  • гарантии закупок лекарственных препаратов
  • снижение ценового давления на лекарственные препараты
  • обновление системы патентов на фармпродукцию

АФПЕАЭС, АПФ и СПФО просят предоставить отсрочку от призыва по мобилизации специалистам фармотрасли.

gxpnews

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8 октября, 2022 | Просмотров: 49