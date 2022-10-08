BioNTech подписал соглашение об исследованиях с Австралией

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, которая совместно с Pfizer разработала широко используемую вакцину против COVID-19, создаст в Австралии исследовательские и производственные центры на основе той же технологии. Об этом сообщает Reuters.

Компания и австралийский штат Виктория заявили, что подписали соглашение для создания центра, который будет проводить клинические исследования экспериментальной мессенджерной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), вакцин и методов лечения с целью привлечения экспертов со всего мира.

Партнерство также будет включать в себя создание производственных мощностей по производству мРНК в Мельбурне на основе модульной конструкции BioNTech, сообщили компания и правительство штата.

«Партии мРНК-вакцины Pfizer/BioNTech иностранного производства играли центральную роль в первоначальной программе иммунизации Австралии против COVID-19, но задержки с импортом вызвали негативную политическую реакцию и привели к необходимости создания более совершенных мощностей по производству мРНК-вакцин внутри страны», – пишет издание.

Сделка с мРНК BioNTech является второй для Австралии, которая в настоящее время не имеет мощностей по производству мРНК. Ранее штат Виктория заявил, что подписал с Moderna соглашение о строительстве завода по производству мРНК в Университете Монаш.

Финансовые условия ни одной из сделок не были раскрыты.

gxpnews