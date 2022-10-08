Surrozen и Boehringer совместно разрабатывают терапию заболеваний сетчатки

Компании Surrozen и Boehringer Ingelheim заключили партнерское и лицензионное соглашение на исследования и разработку SZN-413 для лечения заболеваний сетчатки, сообщает Pharmaceutical Technology.

Сотрудничество объединит технологию SWAP Surrozen для модуляции сигналов Wnt с исследовательскими и опытно-конструкторскими возможностями Boehringer для разработки первого в своем классе средства для лечения заболеваний глаз.

Согласно условиям сделки, Surrozen предоставит компании Boehringer эксклюзивную глобальную лицензию на разработку SZN-413, а также других специфичных для FZD4 молекул, модулирующих Wnt, для всех целей, включая лечение заболеваний сетчатки.

Взамен Boehringer выплатит Surrozen авансовый платеж в размере $12,5 млн. Кроме того, Surrozen имеет право на получение платежей на общую сумму до $586,5 млн за выполнение этапов разработки, нормативных и коммерческих требований, помимо выплат роялти на основе продаж.

Boehringer будет нести ответственность за все разработки и коммерческую деятельность после предварительного периода совместных исследований.

Последняя сделка считается первым стратегическим сотрудничеством Surrozen для одного из ее соединений, которые в настоящее время находятся в разработке.

gxpnews