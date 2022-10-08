Подходы по исследованию примесей в лекарствах сформированы в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила Требования к проведению исследований (испытаний) лекарственных средств в части оценки и контроля содержания примесей. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

«Требования устанавливают подходы к изучению безопасности и нормированию содержания примесей в лекарствах, в том числе тех, которые образуются в процессе их хранения. Это позволяет контролировать качество лекарств как при их выпуске производителем, так и в процессе продажи и применения препаратов», – говорится в сообщении.

Изложенные в требованиях подходы соответствуют международным принципам нормирования примесей, подчеркнули в пресс-службе.

«Документ позволит продолжить развитие сформированной в Союзе единой системы требований к качеству лекарств, установить единые принципы и порядок изучения и обоснования безопасного уровня примесей в препарате с точки зрения их допустимого суточного воздействия на пациента», – отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

В ЕАЭС также уточнили требования к нормативному документу по качеству лекарственного препарата.

gxpnews