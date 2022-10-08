Франшизное направление «Фармии» перешло Дмитрию Дубовому

Франшизное и партнерское направления воронежской аптечной сети «Фармия» ее экс-владелец Роман Кубанев передал Дмитрию Дубовому, работавшему до продажи воронежской сети директором по развитию. Накануне также стало известно, что собственные точки сети перешли под управление тульской «Здесь аптека» Дмитрия Сокола и Олега Богомолова.

Франшизное и партнерское направления «Фармии» продолжат работать под старым брендом, под контролем управляющей компании «Думай иначе», владельцем которой с мая является Дубовой. Он приобрел у Романа Кубанева товарные знаки и планирует далее развивать самостоятельный бизнес.

«Мы продолжили то дело, которое начали еще на основе аптечной сети. Сейчас без нее, но с брендом и старыми партнерами. Взаимодействие есть, мы сохранили команду. Сейчас модернизируем процессы, чтобы эффективнее привлекать новых партнеров, новых франчайзи», – рассказал Дубовой, уточнив, что за лето управляющая компания открыла несколько аптек, в том числе в городе Иннополисе (Республика Татарстан). В планах до конца года – открытие еще пяти аптек в столице и на юге России.

Также управляющая компания продолжает работать над партнерским направлением, где она выступает в качестве бэк-офиса и оказывает услуги в сфере маркетинга, IT, дает консультации по ассортименту, отметил Дубовой.

Всего по франшизе сейчас работает 138 аптек, из которых 48 – под брендом «Фармия».

Собственные аптеки Кубанев продал тульской аптечной сети. Решение о продаже «Фармии» предприниматель объяснил экономическими причинами: зимой компания столкнулась с перебоями в поставках и начала нести потери, а с апреля к компаниям, управляющим сетью, – «Мединвест групп», «Фармия» и «Визит-Фарм» – начали поступать иски от дистрибьюторов. Сейчас компании выступают ответчиками по искам на сумму чуть менее 120 млн рублей.

После передачи аптечного бизнеса Кубанев принял решение заняться стартапом в области EdTech (технологии в сфере образования). По словам экс-владельца «Фармии», проект пока находится на уровне идеи и «пилота», но ожидается, что его рынок «не будет ограничиваться Воронежем».