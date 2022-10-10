Петербургский НИИ вакцин и сывороток получил 429 млн рублей на проведение КИ

Правительство РФ выделило Санкт-Петербургскому научно-исследовательскому институту вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России 429,84 млн рублей на проведение клинических исследований (КИ) препарат и вакцин от COVID-19, гриппа и гемофильной инфекции типа B.

Средства выделены на проведение КИ эффективности ингаляционного препарата МИР-19, зарегистрированного в декабре 2021 года в качестве терапии COVID-19. КИ пройдут с привлечением до 210 добровольцев во II фазе и до 852 добровольцев в IIb-III фазе (все – в возрасте от 18 до 65 лет). Также выделенные правительством средства пойдут на проведение КИ иммуногенности, безопасности и переносимости вакцины против корвонавирусной инфекции Конвасэл (с привлечением 136 здоровых добровольцев в возрасте 18–60 лет).

Кроме того, СПбНИИВС проведет КИ вакцин от гриппа Флю-М Тетра и Флю-М. Ожидается, что в исследовании Флю-М Тетра примут участие 1,66 тысячи детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2021 года, разрешив применять его для профилактики гриппа среди людей от 18 до 60 лет.

В КИ Флю-М примут участие 1,33 тысячи детей в возрасте от 6 месяцев до 9 лет. В сентябре 2022 года Минздрав расширил показания к вакцине, разрешив применять ее не только для иммунизации от гриппа детей в возрасте от 6 до 18 лет и пожилых от 65 лет, но и беременных и детей от 6 месяцев.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт также проведет сравнительное исследование (II-III фаза КИ) переносимости, безопасности и иммуногенности вакцины Бэби-Хиб, предназначенной для профилактики гемофильной инфекции типа B, на 380 добровольцах в возрасте от 3 месяцев до 5 лет.

ФМБА поручено до 15 октября 2022 года предоставить детальный план-график по проведению КИ перечисленных препаратов, а также обеспечить его мониторинг и контроль. Ведомство должно будет ежемесячно до 1 февраля 2023 года отчитываться перед правительством о проделанной СПбНИИВС работе.

В феврале 2022 года правительство выделило НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 187,8 млн рублей на проведение I-II фаз КИ назальной вакцины от COVID-19 в форме спрея. В начале апреля 2022 года Минздрав зарегистрировал препарат, одобрив его для иммунизации людей в возрасте от 18 лет. Также Правительство России направляло исследовательскому центру из резервного фонда 305,5 млн рублей на проведение I–III фазы КИ вакцины Гам-Ковид-Вак-М (Спутник М), в настоящее время одобренной для иммунизации подростков 12–17 лет.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Фото: spbniivs.ru



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