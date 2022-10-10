Банк намерен привлечь владельца «Медитека» к субсидиарной ответственности на 114 млн рублей

Коммерческий Волжский социальный банк (сокращенное название – ООО «ВСБ») в сентябре 2022 года обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Алексея Туренко – владельца компании «Медитек», специализирующейся на поставках препаратов, диагностических и хирургических перчаток. Банк намерен взыскать с Туренко 114,13 млн рублей в пользу ООО «Медитек», летом 2021 года признанного банкротом. Кроме того, суд уже удовлетворил заявление ВСБ о принятии обеспечительных мер – наложил арест на имущество, включая денежные средства, и имущественные права Туренко в пределах обозначенной суммы.

В определении арбитражного суда отмечается, что, так как ВСБ, заявивший о применении обеспечительных мер, не представил сведений о конкретном имуществе, принадлежащем ответчику, судебный пристав имеет право самостоятельно принять меры для поиска имущества Туренко в пределах установленной суммы, а также может самостоятельно определить конкретный состав имущества, подлежащего аресту.

Созданные Туренко компании либо сменили владельца, либо не ведут заметной деятельности. Поэтому неизвестно, какое именно имущество Туренко может попасть под арест.

Например, предприниматель является владельцем таких компаний, как «Раидсистемс» или «Т2А». Ранее он также владел Самарским заводом медицинских изделий (СЗМИ), однако в 2020 году вышел из проекта.

В феврале 2020 года, как пишет «Самарское обозрение», ВСБ сообщил о намерении подать иск о банкротстве ООО «Медитек» из-за задолженности компании перед банком в размере 28 млн рублей по кредитным договорам.

В августе 2021 года компанию Туренко признали банкротом и открыли в отношении нее конкурсное производство. К тому моменту задолженность компании перед кредиторами составляла более 100 млн рублей. Конкурсным управляющим компании назначена Юлия Самохвалова.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Медитек» на 80% принадлежит Алексею Туренко и на 20% – Татьяне Султановой. Последние данные о компании – за 2019 год, тогда ее выручка составила 41,95 млн рублей.