ФАС оштрафовала на 31,5 млн рублей четырех приморских поставщиков МИ за картель

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю оштрафовало на 31,5 млн рублей четырех поставщиков медоборудования, в 2021 году признанных виновными в картельном сговоре на общую сумму 146,7 млн рублей. ООО «ПТФ «Корпус» должно заплатить 20 млн рублей, ООО «Оборудование и сервис» – 6,9 млн рублей, ООО «Химмедснаб» – 3 млн рублей, ООО «Восток» – 1,5 млн рублей.

Компании участвовали в 17 торгах и подали несколько ценовых предложений, отказавшись от конкурентной борьбы друг с другом. В результате максимальная цена контракта упала на 0,5–1,5%, а медоборудование в клиники Приморского края поступило по завышенным ценам.

Дело было возбуждено после обращения ООО «Бизнес помощник» в 2019 году по поводу возможного нарушения антимонопольного законодательства поставщиком ПТФ «Корпус» (дистрибьютор медицинского оборудования «Фрезениус»).

В результате расследования в УФАС обнаружилась связь между компаниями: директор ООО «Восток» Мария Володарская занимала должность первого заместителя гендиректора в ООО «ПТФ «Корпус». Также подача заявок компаниями и финансовой отчетности в ФНС проводилась с одинаковых IP-адресов, в свойствах некоторых файлов заявок совпадали наименования учетных записей, с помощью которых редактировались документы. Кроме того, разница во времени подачи заявок от участников составляла от 5 минут до 3,5 часа (заявленный срок составлял от двух до трех недель).

В компаниях против итогов расследования возражали, но в октябре 2021 года комиссия УФАС признала их виновными по п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Как установило ведомство, компании заключили устное антиконкурентное соглашение при участии в 17 тендерах по поставке медизделий в медучреждения Приморского края на общую сумму 146,7 млн рублей.

Поставщикам грозил штраф в размере до 50% от начальной стоимости торгов.

Все организации были зарегистрированы во Владивостоке, ООО «Восток» – в 2008 году. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2021 году составила 54 млн рублей, чистая прибыль – 11 млн рублей. Компания принадлежит Марии Володарской.

ООО «Химмедснаб» зарегистрировано в 2014 году и принадлежит Дмитрию Байраку. В 2021 году выручка компании составила 95,5 млн рублей, чистая прибыль – 4 млн рублей.

ООО «Оборудование и сервис» зарегистрировано в 2015 году. В 2021 году компания выручила 62,3 млн рублей, чистая прибыль организации составила 810 тысяч рублей. Компания с 2019 года принадлежит Мульжан Лавренюк. До этого 100% ООО было у Виктора Лавренюка.

ООО «ПТФ «Корпус» зарегистрировано в 2005 году. Выручка организации за 2021 год – 399,9 млн рублей, чистая прибыль – 24,5 млн рублей. Компания на 70% принадлежит Борису Левашко и на 30% – Марии Володарской. Для сравнения: в 2020 году компания выручила 1,495 млрд рублей, прибыль составила 110 млн рублей. В рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий» организация занимала 45-ю строчку по итогам 2020 года, тогда компания заключила контракты на 1,1 млрд рублей.