Комиссия Минздрава рассмотрит исключение из ЖНВЛП более 200 форм препаратов

Комиссия Минздрава России по формированию лекарственных перечней на заседании 12 октября рассмотрит исключение из перечня ЖНВЛП 240 лекарственных форм 177 препаратов. Подавляющее большинство препаратов в этих формах не поступали в оборот как минимум год либо их регистрация была отозвана – в этих случаях они должны исключаться из перечня. Среди попавших в список форм – таблетки метотрексата, на дефицит которых жаловались пациенты.

Исключение из ЖНВЛП означает, что для отдельных форм препаратов не нужно будет регистрировать и учитывать предельную цену.

Из ЖНВЛП могут быть исключены таблетки пролонгированного действия сахароснижающего препарата метформин. Их в Россию поставляли израильская Teva и индийская Wockhardt.

Также в перечне к рассмотрению – раствор для инъекций фуросемида. Его выпускал «Биосинтез». В 2020 году возник дефицит препарата в ампулах – производители не были готовы выпускать препарат по причине нерентабельности. Цена на фуросемид в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения, тем не менее, продолжит регулироваться.

Ограничение по цене может быть снято для метотрексата в таблетках (их поставляло подразделение группы Novartis Sandoz) и в форме раствора для приготовления инфузий («Белмедпрепараты»). В 2020 году пациенты с ревматическими заболеваниями жаловались на исчезновение с рынка метотрексата в таблетках от Sandoz, с того же года он не вводился в оборот в России. Но в форме таблеток, покрытых оболочкой, метотрексат останется в ЖНВЛП у трех российских производителей. Sandoz продолжает поставлять препарат в форме раствора.

Из ЖНВЛП планируется исключить также ибупрофен в форме суспензии для приема внутрь. Препарат используют в качестве жаропонижающего у детей. Ибупрофен в форме сиропа есть у Reckitt Benckiser, Berlin-Chemie, «Отисифарма», «Эколаба» и других производителей, но часто в названии формы препарата фигурирует назначение («для детей») или вкус суспензии.

Также предлагается перестать регулировать цену на статины для снижения холестерина – на симвастатин в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой (зарегистрированы у «Озона», «Фармстандарта», «ЗИО-Здоровье», «Авва рус»), и аторвастатин в форме капсул («Атолл»).

Производители с 2019 года жаловались на рост себестоимости производства дешевых препаратов, притом что регламент перерегистрации цен на ЖВНЛП позволял пересмотреть цену в сторону увеличения незначительно. В октябре 2020 года правительство приняло постановление №1771, позволяющее перерегистрировать цены в случае выявления дефектуры на препарат или риска ее возникновения. Условия, при которых производители могут заявляться на повышение предельной цены, были смягчены и расширены в марте 2022 года.