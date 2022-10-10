Владимир Нестеренко продал дистрибьютора «Джи Ди Пи» компании «Доминанта»

Холдинговая компания «Доминанта» купила фармдистрибьютора «Джи Ди Пи». Сумма сделки не раскрывается.

Владимир Нестеренко продал фармдистрибьютора «Джи Ди Пи». Покупателем выступила холдинговая компания «Доминанта», сообщил источник «ФВ», знакомый с ходом сделки. О продаже компании ранее «ФВ» сообщил сам Нестеренко. При этом он отказался назвать покупателя.

«Покупатель — классическая холдинговая компания с разнопрофильным бизнесом. Организация внимательно следила за динамикой развития фармбизнеса, постепенно погружаясь в специфику этого рынка и нашей компании. Думаю, что именно наш агрессивный рост послужил основанием для принятия решения об инвестициях в этот сегмент», — сказал Нестеренко в эксклюзивном интервью с «ФВ».