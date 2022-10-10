РААС планирует продвигать идею ограничения числа аптек в стране

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) намерена продвигать идею ограничения числа аптек в стране, рассказал генеральный директор аптечной сети «Ригла», председатель Координационного совета РАСС Александр Филиппов на XIX Аптечном саммите «Новая аптечная реальность в России и СНГ», который состоялся 4 октября в Москве.

По словам Филиппова, предложение РААС заключается в введении ограничений на выдачу лицензии новым аптекам: одна лицензия на один юридический адрес. «На сегодняшний день отрасль пришла к ситуации, когда испытывает катастрофическую нехватку фармацевтов и провизоров. Специалисты переходят из аптеки в аптеку в поисках лучших условий труда. Так мы в итоге потеряем уникальную особенность аптеки как места, где можно получить квалифицированный совет, консультацию, и превратимся в обычный магазин, пункт выдачи», – уточнил он.

Эксперт пояснил, что ограничения необходимы, поскольку на текущий момент имеющейся у бизнеса денежной массы недостаточно для обучения и повышения заработной платы специалистов до конкурентоспособной.

«В лучшем случае сегодня часто в наших аптеках работают медицинские работники. Конечно же, мы организовываем их переобучение, но его качество, сами понимаете, соответствующее. Подобные ограничения введены в ряде стран Европы», – отметил он.

gxpnews