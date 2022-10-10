Российские ученые разработали технологию производства сырья для севофлурана

Государственный институт прикладной химии (ГИПХ), входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал технологию производства сырья для анестезирующего средства севофлуран. Ранее вещество в России не выпускалось. Об этом сообщает пресс-центр ГИПХ.

Лекарственная форма этого препарата применяется для общей и местной анестезии в хирургии и стоматологии, а также для оказания помощи пациентам, пострадавшим в экстремальных ситуациях. Технология позволит фармкомпаниям начать производить лекарственное средство в России и перестать зависеть от импортных поставок, говорится в сообщении.

Севофлуран относится к разряду галогеносодержащих веществ для проведения ингаляционной анестезии – его часто вводят в смеси закиси азота и кислорода. Этот анестетик является одним из самых быстродействующих.

Препараты группы, в которую входит севофлуран, характеризуются высокой эффективностью, управляемостью и не оказывают негативное влияние на внутренние органы. Все это гарантирует безопасность при использовании.

«Наша технология позволяет получить это анестезирующее средство в виде технической субстанции для дальнейшего производства готовой лекарственной формы на мощностях лицензированных фармкомпаний. Мы готовы обеспечить фармотрасль сырьем для производства севофлурана в объеме не менее 50 тонн в год. Для страны сейчас критически важно максимально снизить зависимость от внешних поставок лекарственных средств, наша разработка помогает приблизиться к этой цели», – отметила генеральный директор АО «РНЦ „Прикладная химия (ГИПХ)”» Елена Козлова.

gxpnews