Российский радиофармпрепарат зарегистрирован в Беларуси

Научно-исследовательский физико-химический институт им. Карпова, входящий в контур управления «Русатом Хэлскеа» (дивизион, аккумулирующий экспертизу госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения), получил регистрационное удостоверение Минздрава Беларуси на радиофармацевтический лекарственный препарат «Генератор технеция ГТ-5К». Об этом сообщает пресс-служба АО «Русатом Хэлскеа».

Поставки «Генераторов технеция ГТ-5К» в Беларусь будут осуществляться АО «В/О „Изотоп”», отраслевым интегратором в области оборота и продвижения изотопной продукции «Росатома». На данный момент «Росатом» поставляет продукцию в более 180 клиник по всей России, а также в свыше 100 организаций в 50 странах мира.

«Экспертиза предприятий отечественной атомной отрасли в производстве изотопной продукции насчитывает более полувека. Наше многолетнее партнерство с Беларусью и регистрация лекарственного препарата „Генератор технеция ГТ-5К” позволит нам осуществлять бесперебойные поставки генераторов технеция в лечебные учреждения Беларуси», – отметил генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов.

«Генератор технеция-99m типа ГТ-5К» – изделие медицинского назначения, для многократного получения стерильного раствора пертехнетата натрия с технецием-99m (элюат), применяемого в качестве самостоятельного радиофармацевтического препарата, а также для приготовления радиофармацевтических препаратов с технецием-99m с помощью специальных наборов реагентов. Технология – «двухигольчатый». Тип колонки – «сухая».

«Генераторы технеция-99m» используются в диагностике онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний при проведении процедур. Технеций-99m, период полураспада которого составляет 6 часов, – самый востребованный изотоп в ядерной медицине: на его основе проводится более 80% процедур в гамма-камерах. Диагностика с применением радиофармацевтических препаратов дает возможность выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать терапию.

gxpnews