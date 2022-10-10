Еврокомиссия подозревает Teva в мошенничестве для борьбы с дженериками

Еврокомиссия заявила, что Teva нарушила антимонопольное законодательство ЕС. Компания использовала махинации с патентами, чтобы сдержать конкуренцию со стороны дженериков.

Европейская комиссия полагает, что Teva нарушила антимонопольные правила Европейского союза, об этом сообщает Reuters. Компания боролась с дженериками препарата против рассеянного склероза «Копаксон».

Срок действия последнего оставшегося патента Teva на «Копаксон» (глатирамера ацетат) истек в Европе в феврале 2015 года. Комиссия впервые провела инспекции в помещениях нескольких дочерних компаний Teva в октябре 2019 года. А в марте 2021 года инициировала расследование в связи с «Копаксоном».

Оно было направлено на то, чтобы установить, манипулировала ли Teva с так называемыми «выделенными» патентами на постоянной основе. Этот тип патентов возникает, когда основной патент делят на несколько более мелких, связанных, например, с технологией производства или составом препаратов. Производитель дженериков опасается нарушить их даже после истечения срока действия основного патента, так как это чревато судебными разбирательствами.

Кроме того, Еврокомиссия подозревает Teva в «систематическом распространении вводящей в заблуждение информации о конкурирующем продукте с целью помешать его выходу на рынок». По данным комиссии, расследование выявило доказательства нарушения антимонопольной деятельности Teva на рынках Бельгии, Чехии, Германии, Италии, Нидерландов, Польши и Испании.

Если предварительные подозрения комиссии подтвердятся, это будет означать, что Teva нарушила статью 102 Договора о функционировании ЕС, которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке. Наказание за это включает штрафы в размере до 10% от оборота компании-нарушителя в предыдущем финансовом году.

Фото: tevapharm.com

Николай Соколов

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