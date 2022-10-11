Власти США закупили препарат компании Amgen против лучевой болезни на $290 млн

Министерство здравоохранения и социальных служб США закупило на $290 млн препарат Nplate компании Amgen для лечения острой лучевой болезни, сообщает американское Управление по стратегической готовности и реагированию (ASPR, Administration for Strategic Preparedness & Response). Препарат одобрен для лечения повреждений клеток крови, сопровождающих острый лучевой синдром (ОЛС) у взрослых и детей.

«В рамках продолжительных и постоянных усилий, направленных на то, чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций, Министерство здравоохранения и социальных служб США закупает партию препарата Nplate у американской фармкомпании Amgen USA», – говорится в сообщении.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб США на вопрос, связана ли эта закупка с напряженностью в отношениях с Россией, ответили, что это «часть текущих усилий по подготовке к широкому спектру угроз, включая химические, биологические, радиологические, ядерные и новые угрозы».

Власти используют свои полномочия, предоставленные в соответствии с законом о проекте «Биозащита» от 2004 года, и выделенное в соответствии с законом финансирование. Подход, прописанный в нем, снижает затраты налогоплательщиков на управление жизненным циклом препаратов, поскольку дозы, срок годности которых приближается к сроку годности, можно поочередно поставлять на коммерческий рынок для быстрого использования до истечения срока действия, а новые дозы могут быть добавлены к правительственным поставкам.

Острая лучевая болезнь возникает вследствие воздействия высокой дозы радиации, достигающей внутренних органов за считаные секунды, в течение короткого промежутка времени. Симптомы включают нарушение свертываемости крови в результате низкого количества тромбоцитов, что может привести к неконтролируемому и опасному для жизни кровотечению.

gxpnews