FDA одобрило применение вакцины GSK для предотвращения коклюша у младенцев

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование вакцины Boostrix компании GSK в третьем триместре беременности для предотвращения коклюша у младенцев до двух месяцев, передает Reuters.

«Когда вакцина Boostrix вводится во время беременности, она повышает уровень антител у матери, которые передаются развивающемуся ребенку», – говорится в сообщении регулятора.

Американский регулятор впервые одобрил Boostrix в 2005 году для использования подростками в возрасте от 10 до 18 лет в виде однократной дозы для предотвращения столбняка, дифтерии и коклюша, а позже разрешил ее использование у взрослых и лиц в возрасте 65 лет и старше.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 4,2% от общего числа случаев коклюша, зарегистрированных в Соединенных Штатах в 2021 году, приходилось на детей в возрасте до шести месяцев.

gxpnews